Следователи полиции направили в суд обвинительный акт в отношении группы вымогателей-псевдоактивистов, сообщает пресс-служба столичного главка.
«Трое злоумышленников, прикрываясь общественной деятельностью, требовали и получили средства в сумме 200 тысяч долларов от застройщика», - сообщили в полиции.
Деньги злоумышленники требовали за прекращение блокирования и препятствования строительства одного из жилых комплексов в Киево-Святошинском районе Киевской области.
Задержали злоумышленников во время получения средств.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время