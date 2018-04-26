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Следователи полиции направили в суд обвинительный акт в отношении группы вымогателей-псевдоактивистов, сообщает пресс-служба столичного главка.

«Трое злоумышленников, прикрываясь общественной деятельностью, требовали и получили средства в сумме 200 тысяч долларов от застройщика», - сообщили в полиции.

Деньги злоумышленники требовали за прекращение блокирования и препятствования строительства одного из жилых комплексов в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Задержали злоумышленников во время получения средств.
ForUm

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