К планированию мероприятий по обеспечению общественной безопасности в Одессе присоединятся специалисты из Консультативного миссии Европейского Союза, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

В Одессе планируется проведение большого количества массовых мероприятий, в том числе к годовщине трагедии 2 мая.

«Для предотвращения возможных провокаций и беспорядков полиция перейдет на усиленный режим работы. На улицах будут работать антиконфликтные группы, тактики, а также к планированию мер безопасности присоединятся специалисты из Консультативного миссии Европейского Союза», - сообщил первый замминистра Сергей Яровой во время встречи с координатором представительства КМЕС в Одессе Полом Кирманом.

«Мы перешли в стадию планирования мер безопасности. Сейчас организовываем работу подразделений МВД, координируем действия с СБУ и налаживаем работу ситуационных центров по сбору информации и оперативному реагированию. Я приглашаю представителей КМЕС присутствовать на всех этапах планирования обеспечения общественной безопасности, чтобы мы могли проводить дополнительные консультации, а при необходимости что-то доработать», - сказал Яровой.

Первый заместитель главы МВД напомнил, что 10 апреля в Одессе уже происходили массовые мероприятия, и КМЕС консультировала в их проведении.

В свою очередь координатор представительства КМЕС в Одессе Пол Кирман отметил, что в город приедут специалисты по стратегическим коммуникациям, которые помогут спланировать все мероприятия.

«Я надеюсь, что мероприятия 2 мая пройдут спокойно. Вы также знаете наших коллег, которые занимаются стратегическими коммуникациями. Мы считаем, что именно благодаря стратегическим коммуникациям можно снизить градус напряжения во время публичной безопасности. Мы готовы предоставить своих специалистов на все локации для консультации - это как работа в ситуационных центрах, так и на местах проведения», - сказал Кирман.

Он подчеркнул, что население должно оперативно получать информацию о возможных ограничениях движения.