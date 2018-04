Принц Уильям будет свидетелем на свадьбе своего младшего брата принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 апреля 2018 г.





«Герцог Кембриджский считает для себя честью быть приглашенным и с нетерпением ждет, чтобы поддержать своего брата в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая», — говорится в сообщении.

Принц Гарри был шафером герцога Кембриджского на его свадьбе с Кейт Миддлтон в 2011 году.

Prince Harry served as best man to The Duke of Cambridge at his wedding to Miss Catherine Middleton in 2011. pic.twitter.com/klHGqeAyeb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 апреля 2018 г.





The Duke of Cambridge is honoured to have been asked, and is very much looking forward to supporting his brother at St George's Chapel, Windsor on May 19th. pic.twitter.com/mQ0eh7Q0pR — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 апреля 2018 г.





Свадьба Гарри и американской актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Церемония бракосочетания пройдет в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.