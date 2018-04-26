Во время визита в Чернобыльскую АЭС Президент Петр Порошенко сообщил, что на декабрь 2018 года запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, а объект «Укрытие» будет превращен в экологически безопасную систему, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«В этом году завершится один из важных этапов преобразования объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. На декабрь запланировано введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента, установленного, или как говорят, «надвинутого» ранее. Завершаются работы по монтажу оборудования и систем, проводятся пусконаладочные работы систем и элементов», - сказал Порошенко.

При этом он отметил, что не ускоряет запуск, потому что «качество и безопасность для нас являются наиболее важными критериями, которым он должен соответствовать».

Глава государства также отметил, что так же в этом году должны запустить в промышленную эксплуатацию комплекс обращения с твердыми радиоактивными отходами и завод по переработке жидких радиоактивных отходов.

Президент также сообщил, что в конце этого года планируется начать «горячие» испытания на новом хранилище отработанного ядерного топлива. «Я только что проэкзаменовал состояние готовности. Мне доложили, что на сегодняшний день это 98%. И только принципиальная позиция эксплуатантов, по твердым директивами правительства, обеспечивает гарантированное качество и безопасность функционирования этого важнейшего предприятия в будущем», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада Украины приняла в первом чтении Закон о внесении изменений в Общегосударственную программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС.

«На сегодняшний день четко распланировали – кто, когда и что должен делать, где и чья ответственность. Уверен в том, что тот прогресс, который продемонстрирован за последние четыре года был беспрецедентный. Это отмечается и в оценках наших международных партнеров, доноров, государств ЕС, США, ЕБРР», - сообщил Президент и добавил, что эти изменения позволят продлить работы по консервации трех блоков; ввести в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива и объекты для обращения с радиоактивными отходами.

«И на сегодняшний день эффективное функционирование, строительство, запуск этой схемы является прямой ответственность украинской власти и наших международных партнеров», - подытожил Глава государства.

Напомним, 29 ноября 2016 года завершился процесс перемещения арки, накрывающей разрушенный в 1986 году четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.

Год назад, 26 апреля 2017 года, Президент заявил, что конфайнмент Чернобыльской атомной электростанции будет введен в эксплуатацию в ноябре 2017 года.