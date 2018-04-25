Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста России из-за перевода украинского журналиста Романа Сущенко в камеру-одиночку. Об этом сообщила спикер ведомства Марьяна Беца.

«Направили ноту протеста РФ относительно изменения обстоятельств содержания под стражей Сущенко. Очевидное психологическое давление, в том числе и ввиду смены адвоката», - написала она в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что этой ночью Сущенко перевели в камеру-одиночку, по словам сотрудников СИЗО, - в «интересах национальной безопасности России».

24 апреля российский адвокат Марк Фейгин, который защищал интересы Романа Сущенко, заявил, что его лишили адвокатского статуса. В связи с этим дело Сущенко будет вести другой адвокат.

27 марта Московский городской суд начал рассматривать по существу уголовное дело против украинского журналиста Романа Сущенко

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.