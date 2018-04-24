Марка Фейгина, который является защитником украинского журналиста Романа Сущенко в российском суде, лишили статуса адвоката. Об этом он написал в Twitter.



«Адвокатского статуса меня лишили за три твита. Чего ждать от российской адвокатуры изогнувшейся в поклоне перед Кремлем! Позорище», – отметил он.

По словам Фейгина, русской адвокатуре никогда не смыть этого позора. «Пусть живут с этим», – написал он.

Как известно, Фейгин был адвокатом украинского журналиста Романа Сущенко, которого в РФ обвиняют в шпионаже.

В 2015-2016 годах Фейгин защищал в российском суде народного депутата Надежду Савченко.