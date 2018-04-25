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В Чернигове похоронили пулеметчика 13-го отдельного мотопехотного батальона Андрея Лебедева, погибшего в 2015 году. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Лебедев родился 6 июня 1980 года в городе Ярославле в России, затем семья переехала в Украину.

Окончил Черниговскую школу № 32, профессионально-техническое заведение №1 Чернигова.

Срочную военную службу проходил в составе части Национальной гвардии Украины в Симферополе (АР Крым), по военной специальности – пулеметчик.

После службы в армии работал экспедитором.

В апреле 2014 года Лебедев был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Рядовой, пулеметчик 1-й мотопехотной роты 2-го мотопехотного взвода 13-го мотопехотного батальона. С мая этого же года воевал в зоне проведения АТО.

Погиб 29 января 2015 во время отражения танковой атаки врага на блокпосту 1301 (позиция «Волк») в районе города Углегорск Артемовского района Донецкой области. Тогда вместе с Андреем погибли еще трое  черниговцев. Их тела боевики отдали родным. А вот Лебедев долгое время считался пропавшим без вести. Впоследствии его похоронили как временно неустановленного защитника Украины и только недавно идентифицировали по экспертизе ДНК.

У бойца остались пожилая мать.

В память об Андрее Лебедеве и военнослужащих-участниках антитеррористической операции, погибших, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, мирных жителей на востоке Украины, в Чернигове 25 апреля объявлен День траура.
ForUm

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