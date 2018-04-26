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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке противодействия российской пропаганде на уровне ЕС. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

«Еще одна небольшая победа. ПАСЕ единогласно приняла резолюцию по моему докладу: выразили поддержку противодействию российской пропаганде на уровне ЕС и рекомендовала странам-членам Совета Европы учредить органы (observatories) для отслеживания дезинформации и фейков», - написал он в Facebook.

Арьев привел цитату из доклада: «В некоторых случаях государственные средства массовой информации были превращены в пропагандистские инструменты и использованы для передачи фальшивых новостей или разжигания ненависти и ксенофобии против меньшинств и определенных групп. Это приводит к отсутствию независимости и низких этических стандартов в ряде средств массовой информации и объясняет все большее недоверие населения. В связи с этим Ассамблея подтверждает свою поддержку решению Европейского Совета 2015 о борьбе с потоком дезинформации и откровенной лжи, происходящих из средств массовой информации и онлайн-аккаунтов в Российской Федерации путем создания Специальной группы «East StratCom».

Кроме того, ПАСЕ приветствует совместное заявление специального докладчика Организации Объединенных Наций по свободе слова и трех региональных докладчиков в 2017 году о том, что государственные субъекты не должны создавать, спонсировать и распространять дезинформацию или пропаганду».

 
ForUm

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