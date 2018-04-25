Уполномоченный Верховной Рады по правам человека не явилась в среду в Национальное агентство по предотвращению коррупции для дачи пояснений о конфликте интересов при голосовании в парламенте за свое назначение.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАПК.

«Денисова не пришла», - сказал он.

В тоже время, по словам собеседника, административные протоколы в отношении Денисовой уже составлены, и 27 апреля НАПК планирует принять решение о направлении их в суд.

В частности были составлены два протокола по ч. 1 и ч. 2 ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, по данным НАБУ, Денисова, будучи народным депутатом Украины VIII созыва, то есть лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, на которое распространяется действие Закона Украины «О предотвращении коррупции», 15 марта 2018 года, совершив действия в условиях реального конфликта интересов, которые заключались в непосредственном участии в обсуждении и в голосовании на пленарном заседании по вопросу о назначении указанного лица на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека, нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 Закона.

15 марта Верховная Рада назначила Денисову уполномоченным парламента по правам человека.