В Риме умер от сердечного приступа геолог Виталий Вернигоров, который возвращался в Украину с антарктической станции Академик Вернадский после участия в сезонной экспедиции.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, по дороге домой, во время пересадки между самолетами в Риме, ученому внезапно стало плохо.

По данным ведомства, во время экспедиции, которая длилась около двух недель, Вернигоров не жаловался на здоровье, был активным и жизнерадостным.

Ученый начал свою исследовательскую деятельность в морских экспедициях в 1980-х годах, работал в Атлантике и Индийском океане, ходил в кругосветные плавания. Был участником первой Украинской антарктической экспедиции, потом много раз зимовал в Антарктиде и участвовал в сезонных исследованиях.

В конце марта этого года 70-летний сотрудник Института геологии НАН Украины присоединился к команде сезонной экспедиции, отправившейся на станцию ​​Академик Вернадский. Там он занимался отбором геологических образцов донных отложений, эхолотной съемкой акваторий, наблюдениями за уровнем моря.

В 1996 году Великобритания продала Украине одну из своих антарктических станций «Фарадей» за символический 1 фунт стерлингов. Такой щедрый «подарок» объясняется просто: обслуживание излишней исследовательской базы стоит немало и на то, чтобы ее закрыть, также необходимо много времени и средств. С тех пор Украина стала одной из стран, которые имеют свою базу в Антарктике. Станция была переименована в честь академика Вернадского.