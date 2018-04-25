также в разделеПроисшествия
Боевики из артиллерии обстреляли жилые дома в Луганском 15
В Украине резко увеличилось число больных корью 47
В оккупированной Макеевке подорвали участок «полиции» 39
Число погибших в ДТП в Кривом Роге увеличилось до 10 человек 61
В Херсоне застрелили известного бизнесмена 93
Сутки в зоне АТО: 69 обстрелов, ранены 11 военных 80
Под Киевом произошло массовое отравление водопроводной водой 140
Комитет: Более тысячи ветеранов АТО совершили самоубийство 79
На Запорожье у дома поселкового головы взорвали гранату 62
На Житомирщине утонула двухлетняя девочка 119
ДТП в Кривом Роге: Пассажиров в маршрутке было больше нормы 47
Сутки в АТО: 44 обстрела, 5 военных – ранены 33
В Полтаве разбили мемориальную доску герою АТО 45
На Черкасщине под мостом нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами 41
В КНДР автобус с китайцами упал с моста, погибли 36 человек 132
Футбольные фанаты из Киева избили водителя львовской маршрутки 52
В Полтаве вандалы осквернили монумент Скорбящей Матери 49
В Польше найден мертвым участник АТО 77

В Риме умер от сердечного приступа геолог Виталий Вернигоров, который возвращался в Украину с антарктической станции Академик Вернадский после участия в сезонной экспедиции.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, по дороге домой, во время пересадки между самолетами в Риме, ученому внезапно стало плохо.

По данным ведомства, во время экспедиции, которая длилась около двух недель, Вернигоров не жаловался на здоровье, был активным и жизнерадостным.

Ученый начал свою исследовательскую деятельность в морских экспедициях в 1980-х годах, работал в Атлантике и Индийском океане, ходил в кругосветные плавания. Был участником первой Украинской антарктической экспедиции, потом много раз зимовал в Антарктиде и участвовал в сезонных исследованиях.

В конце марта этого года 70-летний сотрудник Института геологии НАН Украины присоединился к команде сезонной экспедиции, отправившейся на станцию ​​Академик Вернадский. Там он занимался отбором геологических образцов донных отложений, эхолотной съемкой акваторий, наблюдениями за уровнем моря.

В 1996 году Великобритания продала Украине одну из своих антарктических станций «Фарадей» за символический 1 фунт стерлингов. Такой щедрый «подарок» объясняется просто: обслуживание излишней исследовательской базы стоит немало и на то, чтобы ее закрыть, также необходимо много времени и средств. С тех пор Украина стала одной из стран, которые имеют свою базу в Антарктике. Станция была переименована в честь академика Вернадского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги