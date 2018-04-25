В четверг, 26 апреля, теплее всего будет на юге и юго-востоке Украины: Приазовье, Луганской и Донецкой областях. Там днем ожидается ​​22 + 27 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Харьковской области + 18 + 23 градуса.

В центральных областях, от Винницкой до Днипра, от +22 до +26 градусов, на севере – + 17 + 22 градуса.

А на западе похолодает до +15 +19 градусов.

Периодические дожди наиболее вероятны в западных областях, вечером в среду и ночью в четверг осадки могут захватить северную часть Украины. На большинстве территории –сухо.

В Киеве ближайшей ночью возможен дождь, завтра днем ​​без осадков, максимальная температура воздуха в столице около 20 градусов.

27 апреля Украине ожидаются дожди, временно похолодает.

А уже с 28 апреля и все официальные выходные будет почти летняя погода с солнцем и температурой воздуха + 22 + 27 градусов.