Специальная антикоррупционная прокуратура проверяет информацию о причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к преступной группировке, незаконного обогащения и владения элитной недвижимостью в Лондоне, о чем ранее сообщали в СМИ.

Об этом «Украинской правде» рассказал прокурор Валентин Мусияка.

«И я как прокурор, и детективы ознакомились с материалами журналистского расследования. Безусловно они обрабатываются и в пределах компетенции будут проверены в рамках досудебного расследования уголовного дела», - сказал прокурор.

По его словам, к авторам расследований уже направлены запросы о предоставлении соответствующих первоисточников или других материалов, которые стали поводом для расследования и публикации.

«Сейчас принимаются меры для проверки этих фактов в надлежащий процессуальный способ. По результатам тогда уже будет принято соответствующее процессуальное решение об указанном имуществе», - сказал Мусияка.

«В случае, если будут подтверждены факты, имущество принадлежит именно подозреваемому, то будут приняты меры, предусмотренные статьей 170 УПК (Наложение ареста на имущество)».

Также он добавил, что если будут основания считать, что были факты незаконного обогащения или совершения других преступлений, то будут приниматься решения и по ним.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро также подтвердили, что детективы изучают опубликованные материалы о якобы наличии у мэра Одессы недвижимости в Великобритании и 24 апреля обратились к авторам с просьбой предоставить детективам любую дополнительную информацию для дальнейшего изучения.

Ранее ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers опубликовали расследование, в котором отмечается, что мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которого зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

В Украине правоохранители подозревают Труханова в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.