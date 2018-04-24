Украинская преступная группировка из Одессы использовала офшорные фирмы, чтобы тайно инвестировать миллионы фунтов в Великобритании, говорится в расследовании BBC. Журналисты ссылаются на так называемые «райские бумаги» (Paradise Papers), передает Радио Свобода.

Расследователи утверждают, что группировка зарабатывала деньги в нефтяной индустрии. Она появилась в поле зрения правоохранителей в конце 1990-х, членов группы подозревали в контрабанде наркотиков и оружия.

По их словам, группировка использовала Италию «как свою базу».

В течение четырех лет специалисты по борьбе против мафии отслеживали передвижения членов группировки на всем континенте. Полицейские записывали их телефонные разговоры, и «то, о чем говорили мужчины, было ужасным».

Среди членов группировки BBC называет трех человек:

Александра Ангерта по прозвищу Дон Одессы. Полиция заявляет, что однажды его посадили за убийство;

Николая Фомичева (описан как «жестокий вооруженный человек»);

действуующего мэра Одессы Геннадия Труханова, который учил членов группировки «рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия».

По словам журналистов, члены группировки «искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличности в лондонском рынке недвижимости». В частности, дочь Ангерта Анна приобрела одну из квартир за 12,5 миллиона фунтов стерлингов (сейчас около 460 млн гривен).

Расследователи утверждают, что мужчины скрыли свои имена, используя офшорные компании на Британских Виргинских островах. По их данным, Труханов имел значительные доли в четырех из них, которыми руководила юридическая компания Aplleby (журналисты получили доступ к ее документации).

Труханов пока не комментировал расследование.

В Украине правоохранители подозревают Труханова в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.