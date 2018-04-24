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В Деснянском районе столицы во время движения трамвая кусок металла пробил пол и ранил пенсионерку, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Около 11:10 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в Деснянском районе.

В настоящее время известно, что на конечной остановке возле станции метро «Лесная» трамвай, в который зашли около 50 пассажиров, начал движение. Как рассказала водитель общественного транспорта, примерно через 20 метров она почувствовала сильный толчок, остановилась и заметила раненую женщину.

Правоохранители обследовали вагон, им помогли сотрудники трамвайного депо, которые следят за безопасностью движения. Предварительно установлено, что лопнул тормозной диск, металлический обломок пробил пол, влетел в салон и травмировал пассажирку, которая находилась справа на втором сиденье.

Согласно сообщению врачей, 80-летняя киевлянка получила перелом двух костей голени, ее госпитализировали.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Механизм и причины аварии установят по результатам экспертиз.

 
ForUm

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