Украинские ученые осуществили ребальзамирование тела выдающегося хирурга Николая Пирогова, которое находится в саркофаге в склепе Николаевской церкви-усыпальницы.

Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил директор Национального музея-усадьбы Н. Пирогова Петр Гунько, сообщает Укринформ.

«В течение марта и апреля этого года украинские ученые провели десятое ребальзамирование тела выдающегося хирурга Николая Ивановича Пирогова. Это была сложная задача, она предусматривала проведение целого комплекса организационных и методических мероприятий, чтобы уникальный научный длительный эксперимент по сохранению тела ученого в естественной среде продолжался. Ответственность за проведение бальзамации взяли на себя ученые и руководство Винницкого национального медуниверситета им. Н. Пирогова. Аналогов такой работы в мире нет», - сообщил Гунько.

По его словам, стоимость работ составила 200 тыс. грн.

Для их осуществления в этот раз российских ученых не привлекали.

Тело Пирогова находилось в растворе для бальзамирования с 14 марта, а 19 апреля его вернули в саркофаг. Сейчас усыпальница Пирогова снова открыта для посетителей.

Тело Пирогова, набальзамированное его учеником доктором Д.И. Выводцевым, сохраняется в герметичном гробу под стеклом уже более 135 лет. Первая ребальзамация была проведена через 65 лет после смерти Пирогова, затем аналогичные работы проводились украинскими учеными в 1956 и 1973 годах. Еще дважды (в 1979 и 1988 годах) группа московских ученых из Научно-исследовательской лаборатории Министерства здравоохранения СССР проводила ребальзамацию и восстановление останков Пирогова. Последние четыре ребальзамации тела Пирогова состоялись уже во времена независимости - вместе с москвичами участие в этих работах принимали ученые Винницкого медицинского университета и сотрудники музея. Для этого в музее Пирогова даже оборудовали специальную лабораторию – такие процедуры здесь выполнялись в 1994, 2000, 2005 и 2011 годах с участием специалистов научно-исследовательского и учебно-методическим центра биомедицинских технологий Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР).

Вопрос целесообразности такой процедуры подняла и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее мнению, эти средства можно было бы потратить на приобретение лекарств для онкобольных.

И.о. министра инициировала опрос о необходимости выделения средств на очередную ребальзамацию тела.

В нем приняли участие более 13 тысяч человек, и подавляющее большинство высказались за перераспределение средств на лечение.