Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство относительно фальсификации документов экс-заместителем председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Русланом Радецким. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Радецкий, опубликовав фотокопию письма ГПУ в Совет адвокатов Киева.

«Прошел год, как в моем служебном кабинете в НАПК и в автомобиле были проведены обыски. Искали трудовую книжку (которая находилась в отделе кадров НАПК) и удостоверение адвоката (которое находилось в Совете адвокатов в г. Киеве). Проплаченные журналисты тогда шуму наделали, а вот когда дело закрыли без проведения ни одного процессуального действия (кроме безрезультатных обысков), то вся эта продажная журналистская братия молчит, как немые ягнята (это касается только продажных журналистов)», – отметил он.

В письме ГПУ говорится, дело закрыто постановлением следователя от 7 февраля 2018 года на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины.

«Итак, уголовное производство было политическим заказом, давлением на независимого члена НАПК, который, конечно, власти был не нужен и еще контролировал проверки электронных деклараций, что ее очень пугало», – подытожил Радецкий.

Напомним, 15 июня 2016 года Нацполиция провела обыск в НАПК по адресу Дружбы народов, 28, в частности, в служебном кабинете заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого.

Министр внутренних дел Арсений Аваков заявил, что обыск прошел в связи с фальсификацией документов.

19 августа 2017 года Кабинет Министров Украины удовлетворил заявление Радецкого об отставке.