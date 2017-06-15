В помещении Национального агентства по вопросам противодействия коррупции проходит обыск в служебном кабинете члена НАПК Руслана Радецкого. Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на источники в НАПК.

По информации собеседника, обыск проводят в рамках досудебного расследования (данные есть в Реестре досудебных расследований) по факту использования заведомо поддельных документов и подачи их в Киевскую городскую квалификационную комиссию адвокатуры - с целью получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью.

По информации собеседника, обыск проводит Нацполиция.

Позже Радецкий подтвердил информацию об обыске на его рабочем месте.

«Мне сообщили, что у меня в кабинете проводят обыск. Меня там нет. Я готовлюсь к заседанию комитета, которое должно состояться сегодня», - сказал Радецкий.

На уточняющий вопрос, проводится ли обыск у него дома, он сказал: «Нет, дома нет обыска».