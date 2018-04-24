также в разделеПолитика
КИУ поискал правду в заявлениях Добкина: большинство – ложь и манипуляция 6
Юрист: Идейные политики не становятся бандитами? 21
Лавров увидел в заявлении G7 «русофобскую подоплеку» 30
Порошенко о возможном кровопролитии в случае создания УПЦ: Не надо нас пугать 92
Порошенко: Кирилл не сможет ветировать решение об автокефалии для УПЦ 186
В Раде призывают закрыть въезд в Украину участникам форума в Берлине 395
Венгрия снова заблокировала комиссию Украина-НАТО 90
Медведчук: Превращение в «аграрную сверхдержаву» обернулось для Украины стремительной деиндустриализацией 89
Йованович: У Волкера есть план по Донбассу, теперь ответ за РФ 63
Страны G7 согласились объединить усилия для помощи Украине 51
ПАСЕ отказалась проводить дебаты по «выборам» в Крыму 178
На сессии ПАСЕ обсудят незаконные «выборы» в Крыму 46
Страны G7 поддержали санкции против РФ за агрессию в Украине 111
Климкин: В G7 воспринимают Украину как неотъемлемую часть свободного мира 60
Вселенский Патриархат начал процедуру предоставления автокефалии УПЦ 157
Экс-посол США: Украинские военные не смогут вернуть Донбасс силой 261
УПЦ МП считает обращение Рады об автокефалии превышением власти 113
МИД: На Закарпатье Венгрия выдала более 100 тысяч паспортов 137

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение, в котором признала оккупацию ОРДЛО Российской Федерацией.

Это признание содержится в резолюции «О чрезвычайном положении...», посвященной случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека, сообщает «Европейская правда».

Сейчас такую ​​возможность задействовали три государства - Украина (после нападения РФ), Франция (после террористических атак) и Турция (после попытки переворота).

При рассмотрении украинского блока Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются «временно оккупированными территориями, которые контролируются российской оккупационной администрацией».

За две соответствующие поправки проголосовало 98-100 депутатов, против - 3-4 депутата.

Против подтверждения такого признания голосовали парламентарии, которые относятся к пророссийским силам - немецким «Левым» и «Альтернативе для Германии», а также нидерландской Соцпартии.

Также в этой резолюции ПАСЕ подтвердила осуждение российской агрессии против Украины, которая совершена в нарушение мужнародного гуманитарного права и принципов Совета Европы.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса.

Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

20 февраля документ подписал Президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги