Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу для изучения причин взлома сайта ведомства.
Об этом сообщается на странице Минэнергоугля в Facebook.
«Работа официального сайта Минэнергоугля www.mev.gov.ua временно остановлена в связи с вмешательством третьих лиц в его работу. Создана рабочая группа и привлечены специалисты ІТ-безопасности, которые оперативно проводят анализ технических причин и планируют возобновить работу сайта в ближайшее время», - говорится в сообщении.
В ведомстве уверяют, что сайт содержит исключительно публичную информацию и не содержит информации с ограниченным доступом.
Энергосистема работает в обычном режиме.
По результатам работы рабочей группы будут сделаны соответствующие выводы, включая меры, направленные на усиление кибербезопасности.
Как сообщал ForUm, сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины www.mev.gov.ua заблокировали неизвестные, требуя выкуп за возобновление его работы.
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