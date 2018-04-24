Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создало рабочую группу для изучения причин взлома сайта ведомства.

Об этом сообщается на странице Минэнергоугля в Facebook.

«Работа официального сайта Минэнергоугля www.mev.gov.ua временно остановлена ​​в связи с вмешательством третьих лиц в его работу. Создана рабочая группа и привлечены специалисты ІТ-безопасности, которые оперативно проводят анализ технических причин и планируют возобновить работу сайта в ближайшее время», - говорится в сообщении.

В ведомстве уверяют, что сайт содержит исключительно публичную информацию и не содержит информации с ограниченным доступом.

Энергосистема работает в обычном режиме.

По результатам работы рабочей группы будут сделаны соответствующие выводы, включая меры, направленные на усиление кибербезопасности.

Как сообщал ForUm, сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины www.mev.gov.ua заблокировали неизвестные, требуя выкуп за возобновление его работы.