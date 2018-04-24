также в разделеПроисшествия
Комитет: Более тысячи ветеранов АТО совершили самоубийство 19
На Запорожье у дома поселкового головы взорвали гранату 33
ДТП в Кривом Роге: Пассажиров в маршрутке было больше нормы 37
Сутки в АТО: 44 обстрела, 5 военных – ранены 24
В Полтаве разбили мемориальную доску герою АТО 37
На Черкасщине под мостом нашли схрон со взрывчаткой и боеприпасами 35
В КНДР автобус с китайцами упал с моста, погибли 36 человек 129
Футбольные фанаты из Киева избили водителя львовской маршрутки 49
В Полтаве вандалы осквернили монумент Скорбящей Матери 45
В Польше найден мертвым участник АТО 68
На Черниговщине фура сбила велосипедистку и упала в реку 65
Боевики 30 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя запрещенное оружие 45
На Львовщине пьяный прокурор насмерть сбил пешехода 78
Обострение в зоне АТО: 47 обстрелов, 1 военный погиб, 4 – ранены 92
На Кировоградщине горел тепловоз 40
С начала войны на Донбассе погибли более 2,5 тысячи мирных жителей 47
Боевики обстреляли окрестности КПВВ «Гнутово» из танка 45
Сутки в зоне АТО: 36 обстрелов, 1 военный погиб, еще 1 – ранен 53

В селе Каменка Олевского района в копанке утонула двухлетняя девочка, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Мать ребенка была на огороде, а дочь играла неподалеку. Через некоторое время женщина увидела, что ее рядом нет.

В помощь на поиски бросились соседи. Через час стало известно, что девочку видели возле водоема. Тогда женщина и вызвала спасателей.

Бойцы ГосЧС, которые прибыли к месту происшествия, начали откачивать воду из небольшого пруда, на который указали  селяне. Однако впоследствии кто-то из очевидцев сообщил, что видел, как девочка направлялась в сторону от предполагаемого места происшествия. Тогда поиск продолжился. И в 700 метрах, в другой копанке, было обнаружено тело утонувшего ребенка. Спасатели сделали девочке искусственное дыхание и массаж сердца, но признаков жизни она не подавала. Медики, прибывшие к месту чрезвычайного происшествия, констатировали смерть ребенка.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

59
Теги