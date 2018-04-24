В селе Каменка Олевского района в копанке утонула двухлетняя девочка, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Мать ребенка была на огороде, а дочь играла неподалеку. Через некоторое время женщина увидела, что ее рядом нет.

В помощь на поиски бросились соседи. Через час стало известно, что девочку видели возле водоема. Тогда женщина и вызвала спасателей.

Бойцы ГосЧС, которые прибыли к месту происшествия, начали откачивать воду из небольшого пруда, на который указали селяне. Однако впоследствии кто-то из очевидцев сообщил, что видел, как девочка направлялась в сторону от предполагаемого места происшествия. Тогда поиск продолжился. И в 700 метрах, в другой копанке, было обнаружено тело утонувшего ребенка. Спасатели сделали девочке искусственное дыхание и массаж сердца, но признаков жизни она не подавала. Медики, прибывшие к месту чрезвычайного происшествия, констатировали смерть ребенка.