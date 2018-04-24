В поселке Мирное Мелитопольского района произошел взрыв, в результате которого получил телесные повреждения председатель поселкового совета.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информация о том, что у дома на улице Садовой произошел взрыв неизвестного устройства, поступила 23 апреля около 21:00.

В результате взрыва пострадал глава Мирненского поселкового совета. Мужчину 1963 года «скорой» доставили в Мелитопольскую райбольницу, где ему была оказана медицинская помощь. По данным врачей, мужчина получил незначительные телесные повреждения, его жизни ничего не угрожает.

По предварительным данным у ворот частного дома произошел взрыв гранаты «РГД-5». С места преступления изъяты металлические фрагменты и рычаг взрывателя УЗРГМ.

Изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

Открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.15 (покушение на преступление), п.5 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишением свободы.