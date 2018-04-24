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На сегодняшний день не предполагается никакого сокращения льгот или ослабления социальной защиты чернобыльцев.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко журналистам во вторник, сообщает Укринформ.

«Мы не предусматриваем на сегодняшний день никаких сокращений или льгот, или социальной защиты чернобыльцев. Это четко и однозначно, это моя принципиальная позиция. Напротив, мы должны делать все, чтобы усиливать социальную защиту чернобыльцев», - сказал Розенко.

Он отметил, что в контексте пенсионной реформы произведен частично перерасчет пенсий некоторым категориям чернобыльцев.

«В частности, мы решили болезненный вопрос по солдатам, которые работали в зоне ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, пенсия которым не была перечислена в течение последних 15 лет. Это было сделано в октябре», - сказал вице-премьер-министр.

По его словам, «в настоящий момент, во время перерасчета пенсий военным пенсионерам, наибольшую прибавку, и это предусмотрено постановлением правительства, получат все военнослужащие, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС».

Розенко убежден, что сейчас необходимо двигаться в направлении приближения исполнения закона о статусе ликвидатора последствий Чернобыльской катастрофы, чтобы этот закон заработал в полном объеме.

Поэтому, добавил Розенко, речь никоим образом не идет о сокращении чернобыльских программ, об отмене какого-либо вида льгот или компенсаций.

 
ForUm

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