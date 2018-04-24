Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск отрицает какую-либо политическую ответственность за подготовку трагического визита экс-президента Леха Качиньского в Смоленск в 2010 году.

Об этом он заявил в окружном суде Варшавы во время допроса в качестве свидетеля по делу, касающемуся невыполнения публичными лицами своих обязанностей при организации визита правительственной делегации 10 апреля 2010 года в Смоленск, сообщает Укринформ.

«В политическом плане я не отвечал за проект этого визита», - заявил Туск.

Он отметил, что к компетенции премьера не относится также логистическая подготовка визитов.

Туск назвал ложью некоторые утверждения своих политических противников о том, что он настаивал на том, чтобы разделить визиты премьера 7 апреля и президента 10 апреля в Смоленск. По его словам, Качиньский не выражал желания совместно посетить место Катынского преступления, которое возникало из-за достаточно сложных отношений между ними.

«В моих планах и из того, что помню, в планах президента Качиньского совместный визит не планировался», - отметил Туск.

Экс-глава польского правительства, который побывал в Смоленске 7 апреля 2010 года, отметил, что он ничего не знал о плохом состоянии аэродрома «Северный» под Смоленском. По его словам, там по-прежнему приземлялись польские правительственные самолеты, а потому не было особых опасений, что это может быть рискованно.

Он сообщил, что решение о том, что польские правительственные самолеты должны приземляться на этом аэродроме, принимала исключительно польская сторона.

Туск отметил, что он встречался с тогдашним главой правительства РФ Владимиром Путиным в сентябре 2009 года и в апреле в следующем году. Впрочем, во время этих встреч не обсуждались детали визита в Смоленск. Он сообщил, что в сентябре во время визита Путина в Сопот они тет-а-тет говорили несколько минут, и эта встреча была очень неформальной: Туск показывал ему рукой, где пляж, где он проживает в Сопоте, и где бегает. Зато тогдашний глава правительства РФ сетовал, что он очень ограничен в передвижении и у него дома очень много охраны.

«Высокий суд, я знаю, что этот ответ не устраивает тех, кто верит, что собственно на Сопотском пирсе (в сентябре 2009 года) заговорщики согласовали этот тайный план (покушения, - ред.). Но я не отвечаю за эту интерпретацию2, - подчеркнул Туск.

Однако, по его словам, во время своего визита в Смоленск 7 апреля он пытался сконцентрироваться на исторических вопросах: склонить российскую сторону к диалогу в вопросе Катынского преступления и историко-образовательных вопросах в рамках деятельности Польско-российского группы по сложным вопросам.

Экс-глава польского правительства отметил, что отчет польской правительственной комиссии Миллера, который был обнародован в 2011 году, был подготовлен «очень тщательно, объективно и без политического давления».

Как сообщалось, по делу, по которому допрошен Туск, на скамье подсудимых оказались экс-глава канцелярии премьер-министра, бывший посол Польши в Испании Томаш Арабский, двое других представителей канцелярии тогдашнего главы правительства, а также двое бывших польских дипломатов в Москве. Туска не первый раз вызывают на допрос по разным делам, рассматриваемым в польских судах. В апреле и августе прошлого года его допрашивали по делам о сотрудничестве польской Службы военной контрразведки с ФСБ России, а также по делу о ненадлежащем проведении польской стороной судмедэкспертизы тел жертв Смоленской катастрофы.

Туск, который сейчас является президентом Евросовета, тогда подчеркивал, что вызовы его на допрос по этим делам имеют политическую подоплеку.

К восьмой годовщине катастрофы в Польше обнародован технический отчет, в котором основной причиной Смоленской катастрофы назван взрыв на борту самолета еще до столкновения с землей. Действующая подкомиссия также аннулировала отчет своих предшественников с 2011 года. Полный отчет о причинах катастрофы в Польше планируют обнародовать не ранее, чем через год.