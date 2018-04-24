23 апреля 2018 детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сотрудниками Службы безопасности процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили судью Голосеевского районного суда Киева в момент получения им части неправомерной выгоды в размере 1000 долл. Также разоблачен посредник, которым оказался судья этого же суда в отставке, сообщает пресс-служба НАБУ.

Служитель Фемиды требовал и получил от посредника деньги за удовлетворение гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплаты ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои «услуги» судья оценил в 8000 долл. США, которые передавались ему тремя траншами. В момент передачи последней части неправомерной выгоды судья и был разоблачен «на горячем».

Судью и посредника задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2018 года.