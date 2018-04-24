В среду, 25 апреля, основная масса дождей, которые придутся сегодня на большинство областей Украины, вместе с атмосферным фронтом покинут пределы страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Поэтому в среду все же снова станет больше солнца. Но на Западе и Севере очередной влажный центр из Польши принесет небольшие дожди. Центральная часть, Юг и Восток днем ​​окажутся в сухой погоде», - написала она в Facebook.

Температура воздуха завтра будет выше, чем сегодня – + 18 + 23 градуса, на Западе + 20 + 26 градусов.

В Киеве 25 апреля есть вероятность небольшого дождя, температура воздуха в столице ночью +7 +9 градусов, днем ​​– около 20 градусов.

К концу недели будет тепло, лишь 27 апреля дожди временно снизят температуру воздуха на 2-5 градусов.