В Тальновском районе Черкасской области полицейские обнаружили в тайнике под мостом гранаты, патроны и пластид, сообщает сектор коммуникации областной полиции.

Схрон боеприпасов находился у автодороги под мостом на территории Тальновского района. При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли пять гранатометных выстрелов ВОГ-17м, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 мм к пулемету ДШК, а также более двух килограммов взрывчатого вещества пластид.

Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на проведение соответствующих экспертиз. По данному факту Тальновским отделением полиции открыто уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению происхождения боеприпасов и их владельца.