В суде Организации Объединенных Наций в Гааге лидер боснийских сербов Радован Караджич 23 апреля подаст апелляцию на вынесенный ему ранее приговор в 40 лет заключения. Об этом сообщает Радио Свобода.

72-летний Караджич был осужден в 2016 году за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время распада бывшей Югославии. Среди инкриминируемых ему преступлений – резня в Сребренице в 1995 году.

Более 100 тысяч человек погибли, а около 2,2 миллиона были вынуждены покинуть свои дома во время войны в Боснии 1992-1995 годов.

Приговор был вынесен судьями Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии, который официально прекратил работу в декабре.

Президент судебного трибунала по военным преступлениям ООН Теодор Мерон заявил в феврале о том, что апелляции на приговор будут рассмотрены Механизмом международных уголовных трибуналов, который занимается рассмотрением дел о военных преступлениях на Балканах и в Руанде.

Прокуроры также пытаются обжаловать приговор Караджичу в 40 лет, заменив его на пожизненное заключение. Ожидается, что до конца года окончательное решение по апелляции Караджича будет принято.