Монетарный комитет Национального банка считает, что снижение учетной ставки в текущем году маловероятно.

Об этом говорится в дискуссии комитета по монетарной политике об уровне учетной ставки, передают Українські Новини.

Обсуждая перспективы монетарной политики, большинство членов КМП высказали мнение, что в текущем году снижение учетной ставки маловероятно.

Более того, существует возможность, что Национальному банку придется сохранить жесткие монетарные условия дольше, чем это прогнозировалось ранее, в частности из-за более стремительного повышения процентных ставок ФРС США.

Впрочем один член КМП был настроен более оптимистично и считал возможным некоторое снижение учетной ставки в конце текущего года.

Также члены КМП подробно рассмотрели возможные внешнеэкономические риски, а именно - вопрос развертывания широкомасштабных торговых войн, которые могут вызвать резкие колебания мировых товарных цен, ухудшить условия доступа украинских экспортеров на внешние рынки и, следовательно, уменьшить валютные поступления.

Члены КМП согласились, что в случае усиления фундаментальных инфляционных рисков Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки для возвращения инфляции установленным среднесрочным целям.

Напомним, 12 апреля правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0% годовых.