В Киеве открыли первое в Украине автономно-энергетическое дерево. Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.

«Сегодня имел честь открыть первое в Украине автономно-энергетическое дерево на территории X-парка (бывший парк Дружбы Народов, переименованный в «Муромец»), - написал он в Facebook.

По словам чиновника, главной идеей данного мероприятия является презентация отделения альтернативных источников энергии, которое предоставляет различные бесплатные услуги посетителям за счет автономного комплекта солнечных панелей в стилизованной форме дерева.

«Все желающие могут 24/7 заряжать от smart-дерева свои гаджеты/гироскутеры, пользоваться бесплатным Wi-Fi, или просто отдыхать и слушать музыку со своего телефона через громкоговорители», - отметил Назаров.

Это пилотный проект, который будет тестироваться в течение месяца.

«Наша цель – развивать инфраструктуру smart-деревьев в Киеве», - резюмировал чиновник.