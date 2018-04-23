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Генеральная прокуратура Украины в очередной раз получила неопровержимые доказательства военного присутствия Российской Федерации на территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В результате проведения следственных (розыскных) действий в зоне проведения антитеррористической операции сотрудниками управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины выявлено 4 противопехотные мины МОН-50 (1990 г.в.), 1 ручную противопехотную оборонительную ударно-дистанционную гранату (рус. РГО), 2 ударно-дистанционные запали (рус. УЗД, 1992 и 1993 г.в.) к гранате «РГО», реактивный пехотный огнемет РПО «Шмель» (рус. РПО-А «Шмель», 1991 г.в.).

По информации Министерства обороны Украины, указанные боеприпасы на обеспечении ВСУ не состоят.

В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.
ForUm

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