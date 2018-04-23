За 3 месяца 2018 зафиксировано 1037 случаев краж комплектующих деталей подвижного состава, верхнего строения пути, средств электроснабжения и других незаконных вмешательств в работу железной дороги – на 8% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

На восстановление инфраструктуры ПАО «Укрзализныця» пришлось потратить более 16 млн грн. Однако такие противоправные действия не только наносят материальный ущерб железной дороге, но и угрожают безопасности движения поездов.

«Ситуация с кражами элементов пути и железнодорожной техники приобретает угрожающий характер. Ежедневно фиксируется до десяти случаев хищений деталей верхнего строения пути, часть преступников задерживают на месте и передают правоохранителям, однако не все дела доходят до суда. Есть случаи, когда нарушителей отпускают по несколько раз, при том, что преступления, связанные с железнодорожной инфраструктурой и грузами, несут угрозу безопасности жизни и здоровью граждан, влекут за собой значительные материальные убытки», - отметили в обществе.

С момента ликвидации в системе МВД Украины подразделений транспортной милиции количество случаев незаконных посягательств на имущество и элементы железнодорожной инфраструктуры увеличилась почти втрое. Работники «Укрзализныци» принимают меры для предотвращения разукомплектования и кражи имущества и элементов железнодорожной инфраструктуры, однако только собственными силами железнодорожники не в состоянии противостоять таким преступным проявлениям, поскольку не имеют соответствующих полномочий.

С целью нормализации криминогенной ситуации и правового урегулирования вопросов взаимодействия специалисты ПАО «Укрзализныця» вместе с правоохранителями разработали и направили заместителю председателя Национальной полиции Украины Константину Бушуеву проект совместного приказа МВД Украины и Мининфраструктуры Украины «Об утверждении Порядка взаимодействия органов и подразделений Национальной полиции с подразделениями публичного акционерного общества «Укрзализныця».

«Такой приказ позволит принимать более эффективные меры по профилактике правонарушений и будет способствовать повышению безопасности движения на железной дороге, поэтому железнодорожники убеждены в оперативной и действенной поддержке руководства Нацполиции», - говорится в сообщении.

Кроме того, урегулированию ситуации будет способствовать усиление правовой защиты стратегической инфраструктуры государства, признание уголовными противоправных посягательств в сфере железнодорожного транспорта. С целью усиления ответственности граждан за кражи и другие вмешательства в работу железной дороги должны быть выработаны и закреплены в законе четкие основания для наказания за преступление, которые соотносились бы с вредом, нанесенным нарушителями железной дороги и государству, а также с угрозами безопасности движения, создаваемые такими противоправными действиями, и имущественными убытками публичном обществу.

В 2017 года зарегистрировано 5110 случаев краж элементов железнодорожной инфраструктуры на сумму 75,2 млн грн (по сравнению с 3761 случаем на сумму 55,8 млн грн в 2016 году).