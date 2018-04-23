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В Полтаве на фасаде дома по улице Алмазной неизвестные повредили мемориальную таблицу герою АТО Сергею Лымарю.

По данным пресс-службы облполиции, обнаружил и сообщил о повреждении местный житель.

Правоохранители устанавливают лиц, которые могут быть причастны к содеянному. В рамках уголовного производства, предусмотренного статьей 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Полиция Полтавы обращается к гражданам - кто владеет информацией об обстоятельствах совершенного или стал очевидцем события - просьба сообщить в полицию по телефонам 0532517755, 0532517702, 0506062919 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Сергей Лымарь родился в Полтаве 21 февраля 1989 года. 21 августа 2014 года погиб в Старогнатовке Волновахского района Донецкой обл. Он служил командиром взвода во 2-м объединенном полевом узле связи Генерального штаба ВСУ.

Указом Президента Украины от 19 мая 2014 года старшему лейтенанту Лымарю посмертно присвоено военное звание Капитан, он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

 
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