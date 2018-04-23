Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о завершении досудебного расследования семи подозреваемым в завладении более 247 млн ​​грн ГП «Администрация морских портов Украины», сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

19-20 апреля этим лицам и их защитникам открыт доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.

В совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины, в частности, подозреваются:

- экс-глава ГП «АМПУ» (2014-2017 гг);

- экс-первый заместитель председателя ГП «АМПУ» (2015-2017 гг);

- экс-начальник отдела закупок ООО «АМПУ» (2015-2018 гг);

- заместитель начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» (действующий);

- директор ООО;

- бенефициар ООО;

- бенефициар нерезидента (предприятия-участника преступления).

После ознакомления с материалами уголовного производства в отношении этих лиц будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

По данным следствия, должностные лица ГП «АМПУ» в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. Речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ. В результате, по мнению детективов Бюро, государству (в лице ГП «АМПУ») нанесен ущерб на сумму 247 млн грн. Эта сумма подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2015 года.

Напоминаем, 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали семь человек, вероятно причастных к хищению средств ГП «Администрация морских портов Украины» в размере 247 млн ​​грн.

31 января следственный судья Соломенского районного суда Киева частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и назначил меру пресечения экс-главе «АМПУ» в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн.