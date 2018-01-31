также в разделеОбщество
31 января. Картина дня 25
Саакашвили вызвали на допрос по делу экс-беркутовцев 26
В Крыму судят украинца, избитого за символику «Азова» 46
«ДНР» и «ЛНР» хотят создать таможенный союз 44
За год в Украине пьяных водителей стало на четверть больше 21
Полиция разыскивает боевиков, жестоко убивших 4 жителей Славянска 28
ЕС развенчал мифы о новых стандартах молока в Украине 94
В Украину снова идут сильные морозы 92
Украинцы смогут воспользоваться 4G уже весной 32
СМИ: Насирова уволили за двойное гражданство 66
Боевики не вернули «Укрзализныце» 30 тысяч единиц подвижного состава 210
ВСУ взяли под контроль село в «серой зоне» на Луганщине 340
ТГК: Обстрелы со стороны НВФ во время перемирия были прицельными 63
Госгеокадастру запретили единолично распоряжаться землей 70
Высший совет правосудия прекратил работу судов в Крыму и на Донбассе 186
Насиров обещает доказать незаконность своего увольнения 28
Чиновник «Киевводоканала» за взятки закрывал глаза на сброс токсинов в канализацию 31
НАБУ подозревает 8 человек в завладении 247 млн Администрации морпортов 34

Следственный судья Соломенского районного суда Киева частично удовлетворил  ходатайство детективов НАБУ и назначил меру пресечения задержанному накануне по подозрению в хищении средств ГП «Администрация морских портов Украины» экс-главе предприятия в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Директору ООО «Техморгидрострой Николаев» назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн.

«Избрание меры пресечения другим задержанным фигурантам, вероятно причастным к хищению средств ГП «АМПУ», происходит сегодня, 31 января 2018 года, в Соломенском суде Киева», - отмечается в сообщении.

Напоминаем, 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали семь человек, вероятно причастных к хищению средств ГП «Администрация морских портов Украины» в размере 247 млн ​​грн.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги