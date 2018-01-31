Следственный судья Соломенского районного суда Киева частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ и назначил меру пресечения задержанному накануне по подозрению в хищении средств ГП «Администрация морских портов Украины» экс-главе предприятия в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 12 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Директору ООО «Техморгидрострой Николаев» назначено содержание под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. грн.

«Избрание меры пресечения другим задержанным фигурантам, вероятно причастным к хищению средств ГП «АМПУ», происходит сегодня, 31 января 2018 года, в Соломенском суде Киева», - отмечается в сообщении.

Напоминаем, 29 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали семь человек, вероятно причастных к хищению средств ГП «Администрация морских портов Украины» в размере 247 млн ​​грн.