29-30 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении в завладении более 247 млн ​​грн ГП «Администрация морских портов Украины» восьми лицам, среди которых – бывшие и действующие чиновники ГП «АМПУ». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

В частности, речь идет о таких лицах:

- экс-глава ГП «АМПУ» (2014-2017 гг.);

- экс-первый заместитель председателя ГП «АМПУ» (2015-2017 гг.);

- экс-начальник отдела закупок ООО «АМПУ» (2015-2018 гг.);

- экс-заместитель председателя ГП «АМПУ» по финансам (2015-2016 гг.);

- заместитель начальника Одесского филиала ГП «АМПУ» (действующий);

- директор ООО;

- бенефициар ООО;

- представитель нерезидента (предприятия-участника преступления).

Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, совершенных организованной группой).

Семь из подозреваемых задержаны 29 января в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в ходе проведения следственных действий (обысков) в Одесской, Николаевской областях и Киеве в рамках расследования уголовного производства по фактам завладения должностными лицами ГП «АМПУ» и другими лицами денежными средствами ГП «АМПУ» путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору, в особо крупных размерах. Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, должностные лица ГП «АМПУ» в сговоре с частными лицами в 2015-2016 годах реализовали схему по хищению средств при государственных закупках услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. В частности, речь идет о совершении антиконкурентных действий с целью обеспечения победы заранее определенного участника конкурсных торгов, а также дальнейшего завышения стоимости выполненных им работ. В результате государству в лице ГП «АМПУ» нанесен ущерб на сумму 247 млн грн, что подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства.

В сентябре-ноябре 2017 факт антиконкурентных согласованных действий должностных лиц ГП «АМПУ» и представителей ряда предприятий-участников торгов при закупках услуг по дноуглублению подтвердил Антимонопольный комитет Украины, наложив на предприятия-участников штрафы, общая сумма которых составила более 100 млн грн.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2015 года.

В апреле 2017 года на основании материалов, собранных в ходе досудебного расследования в уголовном производстве, НАБУ подало в Хозяйственный суд Киева иск о признании недействительным договора по проведению дноуглубительных работ в портах Украины на сумму 712 млн грн. Основанием стало нарушение требований Закона Украины «О государственных закупках» и других норм действующего законодательства. Судом возбуждено производство по делу.