Украинцы уже больше склоняются к кремации и эта тенденция с каждым годом растет. Об этом заявила начальник отдела коммунального обслуживания Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ольга Божок, сообщает «Украинская правда».

Она рассказала о законопроекте Кабинета Министров по совершенствованию системы захоронений в Украине.

Чиновница уточнила, что существует катастрофическая нехватка мест для захоронений. В частности, в крупных городах.

«28 кладбищ в черте города Киева официально носят статус закрытых. Это означает, что похоронить на этом кладбище человека можно только если происходит под захоронение, то есть когда близкий родственник там уже похоронен», - отметила она.

Божок привела статистику, в Киеве в 2017 году 61% умерших были кремированы в соответствии с их волеизъявлением: «То есть больше половины, и с каждым годом эта цифра растет, растет, растет».

Она рассказала, что в Кабмине исследовали тему захоронений и «оказалось, что ментально украинцы уже более склоняются к кремации и эта тенденция с каждым годом растет».

Однако, отметила, что эта тенденция в больших городах, а не на периферийной территории Украины.

«Возможно, просто из-за отсутствия крематориев. На всю Украину их всего три: в Киеве, Харькове и Одессе. В этих трех городах тенденция кремации растет, но в других городах ... Из той же самой Полтавы везут в Харьков. Это просто очень дорого, именно перевозки», - предположила Божок.

«Есть очень много людей в Днипре, Запорожье, которые хотят быть похоронены путем кремации, но у них нет такой возможности, потому что нет крематориев. Почему их нет? Поскольку по закону они могут быть только коммунальной собственности, то есть за средства местных бюджетов, которые не имеют таких денег», – подчеркнула она.

Начальница отдела коммунального обслуживания Министерства регионального развития добавила, что даже Киеву пока не хватает одного крематория. И нужно строить второй, более современный и безвредный для окружающей среды.

«Везде в мире крематории частные», - подытожила она.