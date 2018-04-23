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У представителя США по вопросам Украины Курта Волкера есть план по урегулоировании конфликта на Донбассе, теперь мы ждем ответа Кремля. Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью совместном телепроекту Радио Свобода и 112 Украина.

«Когда мы смотрим на смерть и разрушения, вызванные силами, которыми руководит Россия последние четыре года, мы дальше хотим помочь найти решение. Я знаю, что вы в курсе, что посол Курт Волкер руководит нашими усилиями пытаться работать не только с русскими, но и с Украиной, и с единомышленниками, прежде всего, с партнерами «нормандской четверки» - Францией и Германией. Но есть и много других стран, которые также хотят помочь. Поэтому он, очевидно, имеет план, он работал с русскими над этим, и мы ожидаем русский ответ. И мы еще не получили этого ответа. Итак, я думаю, что следующий шаг за Россией», - убеждена посол.

Ранее Волкер заявил, что самопровозглашенные «Донецкая» и «Луганская народные республики» должны быть ликвидированы, так как не отвечают Конституции Украины.
ForUm

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