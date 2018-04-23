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Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отказало в проведении срочных дебатов по вопросам отравления в Солсбери и незаконных «выборов» в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ, председатель украинской делегации Владимир Арьев.

«Бюро ПАСЕ голосами левых и социалистов отказало в проведении срочных дебатов на запрос Великобритании, Украины и других на тему Солсбери, незаконных выборов в Крыму итд. Это все на фоне коррупционного скандала в ПАСЕ по фактам взяточничества и нескрываемого лоббизма, обнародованным вчера, где в негативном контексте упоминается многие депутаты из Западной Европы и ни один украинец», – отметил он.

По словам Арьева, очевидно, даже этот скандал не помог некоторым коллегам отказаться от удивительно устойчивой пророссийской позиции и вернуться к принципам, которые положены в основу Совета Европы.

Для рассмотрения на сессии ПАСЕ были представлены следующие темы: «Незаконные выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым: нарушение прав человека», а также «Рост антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе: угроза европейским ценностям», «Копенгагенская декларация (относительно реформирования механизма Конвенции о защите прав человека – 24), оценка и выполнение».

Напомним, в ПАСЕ подтвердили коррупционную составляющую в действиях Азербайджана, которые могли влиять на решения, принимавшиеся относительно страны в ПАСЕ.
ForUm

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