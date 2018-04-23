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В Полтаве вандалы осквернили монумент Скорбящей Матери и памятный знак евреям-жертвам нацизма, сообщает ТСН.

Антисемитские лозунги написали черной краской прямо под носом у правоохранителей, говорят местные. Якобы в полиции знали о возможности вандализма и послали туда патруль, но те опоздали.

Сейчас провокационные лозунги зарисовали черной краской.

Такие надписи на монументе появляются уже не впервые. В 2014-м мемориал обрисовали зелеными буквами, в 2016-м - желтыми. Однажды вандалов удалось задержать - они заплатили 200 грн административного штрафа.
ForUm

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