Поздно вечером в пятницу, 20 апреля, в селе Торчиновичи Старосамборского района Львовской области прокурор Мостисской районной прокуратуры насмерть сбил пешехода, сообщает Zaxid.net.

Инцидент произошел около 21:50 на автодороге Львов-Самбор-Ужгород. От полученных травм пешеход - местный житель 1954 г.р. погиб на месте.

О том, что за рулем автомобиля находился именно прокурор, первой сообщила 21 апреля журналистка телеканала НТН Виктория Балицкая. По ее данным, прокурор оказался нетрезвым, алкотестер показал 1,2 промилле алкоголя.

В комментарии прокурор Львовской области Юрий Квяткивский подтвердил факт нахождения за рулем автомобиля прокурора Мостисской районной прокуратуры, однако отказался сообщить детали. Квяткивский пообещал, что областная прокуратура обнародует все подробности этого дела в понедельник, 23 апреля.

Больше о смертельноМ ДТП сообщили в Главном управлении Национальной полиции во Львовской области. По их информации, наезд совершил 29-летний житель Самбора, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2114. Он вместе с пассажиром автомобиля, также 29-летним жителем Самбора, получили телесные повреждения. Фамилии участников ДТП пока неизвестны.