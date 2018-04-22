Полицейским Славянска сдался мужчина, который в 2014 году дежурил на блокпостах террористов за продовольственные пайки, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По словам 36-летнего жителя Николаевки, который обратился к славянским полицейским, его «служба» в рядах боевиков началась в апреле 2014 года. Мужчина решил «помочь землякам» в «рождении» фейковых республики, а поэтому согласился на дежурство на местном блокпосту. За услуги с ним рассчитывались продуктами питания, алкоголем и сигаретами.

Перед освобождением территории района от оккупации мужчина покинул место дислокации и уехал за границу Украины, скрываясь в РФ, а полгода назад вернулся домой.

Сейчас в отношении участника незаконных вооруженных формирований открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. После тщательной проверки и установления всех обстоятельств его участия мужчина получит шанс на освобождение от уголовной ответственности согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.