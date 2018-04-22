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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об угрозе Турции, исходящей от ее стратегических партнеров, упомянув, что американское руководство предоставляет военную поддержку силам самообороны сирийских курдов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на телеканал NTV. 

«Откуда же исходит угроза? Она исходит, в первую очередь, от наших стратегических партнеров <…> Мы не можем покупать оружие у США на наши деньги, но, к сожалению, США и коалиция бесплатно передают оружие и боеприпасы террористическим организациям», — сказал Эрдоган.

В частности, он отметил, что США отправили пять тысяч грузовиков с оружием на север Сирии, что представляет, по его мнению, непосредственную угрозу для страны.

Напомним, 20 января 20 января Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Сирии.  


 
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