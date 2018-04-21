Китайская Народная Республика по итогам 2017 года занимает второе место в ТОП-20 перечня перспективных рынков для экспорта украинской продукции.

Об этом говорится в ответе Министерства экономического развития и торговли Украины на запрос Укринформа.

«В 2017 году по объему товарооборота КНР занимает второе место среди всех стран мира после РФ. Доля объема товарооборота с КНР во внешней торговле Украины в 2017 году составила 8,28% от общего товарооборота Украины, в 2016 году - 8,62%», - говорится в ответе Минэкономразвития.

В то же время, по данным министерства и Госкомстата, торговля с КНР остается стратегически важным направлением для Украины. «В соответствии с экспортной стратегией Украины на 2017-2021 годы КНР занимает 2-е место в ТОП-20 перечня перспективных рынков для экспорта украинской продукции», - подчеркнули в Минэкономразвития. Кроме того, в десятку ведущих торговых партнеров Украины за прошлый год вошли Германия, Польша, Беларусь, Италия, Турция, США, Индия, Венгрия.

В 2017 году, по данным Госстата, двусторонний товарооборот составил 7,7 млрд долларов США и увеличился на 17,9%. При этом экспорт товаров из Украины в Китай составил 2,4 млрд долларов США и увеличился на 11,3%.

Импорт китайских товаров в Украину составил 5,6 млрд долларов США и увеличился на 20.5%. Отрицательное сальдо для Украины за этот период составило 3,6 млрд долларов США.

Как отмечает Минэкономразвития, прямые китайские инвестиции в Украину остаются практически неизменными начиная с 2014 года. Так, в 2017 году по объему инвестиций КНР заняла 56-е место или 0,044% от общего объема инвестиций, в 2016 - 0,052%, в 2015 - 55 место с показателем 0,052%, в 2014 году - 56 место с показателем 0,047% всех инвестиций.

«По состоянию на 31 декабря 2017 года в экономику Украины привлечено 18,2 млн долларов США инвестиций из Китая. С начала года этот показатель увеличился на 1,7 млн долларов США», - говорится в ответе.

При этом наибольший объем инвестиций направлен на предприятия в сфере сельского, делового и рыбного хозяйства - 36,7%, промышленности - 26,6%, оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 10,3%.