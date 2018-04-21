Полиция Армении распространила в субботу заявление о том, что в случае непрекращения проходящих в Ереване акций протеста в разумные сроки, полиция разгонит их в установленном законом порядке, сообщают «Новости-Армения».



«Начиная с 19-го апреля, Никол Пашинян проводит в различных административных округах Еревана митинги, о которых не проинформировал полномочный орган в установленном законом порядке, и по этому поводу соответствующих решений принято не было. В ходе незаконных митингов, в том числе шествий, Никол Пашинян и действующие по его распоряжениям люди периодически и грубо нарушают ряд положений закона «О свободе собраний», - отмечается в заявлении.



В частности, отмечается полномочным органам не были надлежащим образом предоставлена информация о месте акции, ожидающемся количестве ее участников, технических средствах и предметах, используемых во время митинга, а в случае шествия – о его маршруте и графике, был перекрыт свободный вход и выход в здания и строения на месте проведения акции или близ него, во время митингов не принимались меры для их нормального проведения, участники акций не были проинформированы о требовании полиции прекратить их.

Полиция отмечет, что в ходе акций, в том числе, шествий, Пашинян периодически призывает участников блокировать улицы города и входы в здания государственных органов, заходить на территории, находящихся под особой охраной, и препятствовать их работе.



«В результате организаторы и участники акций периодически и на длительное время перекрывали ряд проспектов и улиц, иные транспортные узлы, блокировали входы в государственные и частные здания, а также в структуры местного самоуправления, препятствовали их нормальной работе, озвучивали угрозы и оскорбления в адрес многочисленных людей, не участвующих в их акциях, применяли насилие в отношении полицейских и иных лиц. Подобное поведение, сеющее ненависть и непримиримость, привело к столкновениям между гражданами, что несет угрозу общественной безопасности», - отмечается сообщении.

Ранее Пашинян договорился с полицией о проведении шествия в субботу.

«Наше шествие пройдет по Массиву, затем мы пойдем в Аван, пройдем мимо Министерства обороны и выйдем к перекрестку ресторана «Арснакар», - сказал Пашинян.



Он напомнил полиции об обязанности сопровождать участников митинга и обеспечивать их безопасность.



Замначальника полиции Еревана Валерий Осипян потребовал соблюдать правило проведения мирных шествий и не препятствовать деятельности учреждений и движению транспорта.

Напомним, 17 апреля, в день, когда парламент утвердил экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром, оппозиционер Никол Пашинян объявил о начале бескровной «бархатной» революции. Несмотря на призывы со стороны представителей власти о начале политического диалога, на митингах оппозиционеры продолжают выступать с требованием смены власти.

Протесты в Ереване и других городах Армении продолжаются уже больше недели, с 13 апреля.