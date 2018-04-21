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Сегодня, 21 апреля, из-за обстрела боевиками российско-оккупационных войск позиций сил АТО в районе Пищевика и Павлополя из вооружения танка на некоторое время было приостановлен пропуск граждан на КПВВ «Гнутово», что находится в непосредственной близости, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что гражданское население, которое находилось в районе КПВВ, было отведено в безопасные места.

По данным штаба, вражеский обстрел длился около сорока минут. За это время танки противника совершили почти 50 выстрелов. Также во время этого обстрела российско-оккупационные войска применили запрещенные минометы калибра 120 мм, выпустив около шести десятков мин.

«Такие факты свидетельствуют о продолжении противником практики сосредоточения на линии разграничения сторон запрещенного Минскими договоренностями вооружения, которое должно находиться в определенных районах отвода. Также очередное применение запрещенного вооружения доказывает отсутствие у главарей российско-оккупационных администраций стремления к стабилизации и урегулирования конфликта на Донбассе», – говорится в сообщении.

По состоянию на 8:00 осуществление пропускных операций на КПВВ «Гнутово» восстановлено.
ForUm

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