Международный валютный фонд заявляет, что Украине нужно деполитизировать процесс формирования цен на энергоресурсы.

«Мы обеспокоены тем, что цены на энергоресурсы вновь стали политическим вопросом. Мы считаем критически важным, чтобы Украина вернулась на путь деполитизации решений относительно цен на энергоресурсы», - сказал руководитель европейского департамента МВФ Пол Томсен, сообщает Радио Свобода.

Он добавил, что эта деполитизация является важной частью программы сотрудничества Украины с МВФ.

Напомним, глава представительства Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что Украина должна позволить рынку устанавливать цены на газ.

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что в дискуссии с Международным валютным фондом о повышении цены на газ удастся найти «разумный баланс» на фоне решения Стокгольмского арбитража в споре между НАК «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом».