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В прошлом году в украинских учреждениях пенитенциарной системы умерли более 500 человек.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Денис Чернышев во время пресс-конференции, передает Укринформ.

«По системе (пенитенциарной системы - ред.) в прошлом году умерло более 500 человек. В этом году статистика несколько улучшилась. То есть количество умерших по сравнению с 2017 годом за тот же период сократилось почти на 30 человек. Это неплохой показатель, но это не значит, что мы должны останавливаться или успокаиваться на такой статистике», - отметил Чернышов.

Он отметил, что каждый случай смерти отдельно расследуется.

Начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам и другим мерам принудительного характера в местах несвободы Генеральной прокуратуры Украины Вячеслав Свирець заметил, что по состоянию на 20 апреля в учреждениях пенитенциарной системы умер 151 человек, а за аналогичный период 2017 – 181 человек.

 
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