В Киеве после публикации видео в социальной сети уволили водителя маршрутки, который вез пассажиров на красный свет.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

«Водитель 445 маршрута, который вез пассажиров и проехал на красный свет, уволен», - написал он в Facebook.

Как сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу Симонова, водителя уволили после публикации записи нарушения ПДД с видеорегистратора в одном из пабликов в Facebook.

«Было опубликовано видео. Водитель записал на видеорегистратор нарушение, выложил его в соцсеть. После этого Департамент обратился к перевозчику, чтобы провели проверку. Факт нарушения подтвердился. Водителя уволили», - сообщили в пресс-службе.