По состоянию на утро пятницы, 20 апреля, из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции прекращена подача воды в Авдеевку. Об этом сообщается на странице Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

«По состоянию на утро 20.04 прекратилось поступление воды (поступала самотеком после остановки ДФС) к потребителям Авдеевки. Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которого хватит на 4 дня», – заявили в ведомстве.

Станом на ранок 20.04. припинилось надходження води до споживачів #Авдіївка, яка надходила самопливом після зупинки #ДФС. Передбачено подачу води з місцевого резервуару, запасів якого вистачить на 4 дні. #МКЧХ планує підвезення 18 т питної води для населення найближчим часом. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 20 апреля 2018 г.





Красный крест планирует подвоз 18 тонн воды.

Возможность введения в Авдеевке чрезвычайного положения местного значения пока не рассматривается.

Напомним, 18 апреля в 15:00 была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Штаб АТО назвал ситуацию специально инсценированной главарями оккупационной администрации РФ.