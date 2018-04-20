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По состоянию на утро пятницы, 20 апреля, из-за остановки работы Донецкой фильтровальной станции прекращена подача воды в Авдеевку. Об этом сообщается на странице Министерства временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в Twitter.

«По состоянию на утро 20.04 прекратилось поступление воды (поступала самотеком после остановки ДФС) к потребителям Авдеевки. Предусмотрена подача воды из местного резервуара, запасов которого хватит на 4 дня», – заявили в ведомстве.

 


 

 

Красный крест планирует подвоз 18 тонн воды.

Возможность введения в Авдеевке чрезвычайного положения местного значения пока не рассматривается.

Напомним,  18 апреля в 15:00 была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции.

Штаб АТО назвал ситуацию специально инсценированной главарями оккупационной администрации РФ.
ForUm

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