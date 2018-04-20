Пресс-центр штаба АТО опроверг информацию сепаратистских СМИ о том, что ВСУ якобы провели обстрел возле блокпоста «Александровка», в результате которого ранены гражданские.
«Как подтверждается официальными источниками и инсайдерской информацией разведки штаба АТО в руководстве российско-оккупационной администрации, упомянутый «инцидент» у блокпоста «Александровка» является не иначе как очередной срежиссированной постановкой от оккупантов. В пользу этого свидетельствует факт эвакуации «раненых» не каретой скорой помощи, а военнослужащими на внедорожнике белого цвета с номерными знаками РФ регистрации 177 региона», - сообщает штаб АТО.
Также о фейковом характере новости свидетельствуют результаты мониторинга представителей СММ ОБСЕ, которыми не подтверждаются обстрелы на этом участке местности в указанный в оккупационных СМИ период времени.
«Об отсутствии обстрелов свидетельствует и мониторинг обстановки на линии соприкосновения в штабе АТО», - отмечается в сообщении.
С другой стороны, если факт ранения гражданских лиц и имело место, то учитывая размещение блокпоста «Александровка» и удаленность его от позиций ВС Украины, которая составляет около двух-трех километров, обстрел из снайперского вооружения мог вестись исключительно боевиками российско-оккупационных войск.
Стоит добавить, что в последнее время именно в районе КПВВ «Марьинка» разведка штаба неоднократно отмечала активизацию деятельности снайперских групп врага, осуществляющих обстрелы позиций украинских войск из снайперского вооружения калибра 12.7 мм.
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